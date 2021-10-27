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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة فرنسا

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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة فرنسا رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة فرنسا

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عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عقد، خلال الزيارة، مباحثات مع مسئولي كبرى الشركات الفرنسية التي تستثمر في ، كما وقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD»، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجراها مع عدد من المسئولين الفرنسيين، وعلى رأسهم رئيس وزراء فرنسا، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

المصرى اليوم

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