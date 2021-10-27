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ابتعاث 35 معيدا ومحاضرا

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ابتعاث 35 معيدا ومحاضرا ابتعاث 35 معيدا ومحاضرا
وافق مجلس جامعة نجران على ابتعاث 35 معيداً ومحاضراً، وتشكيل أعضاء لجنة الاستثمار، وذلك خلال الجلسة الأولى للعام الجامعي 1443، والتي عُقدت أمس، برئاسة رئيس الجامعة، نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس وافق على تفويض اللجنة الإشرافية على الكلية التطبيقية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستمرار تفويض رئيس الجامعة، صلاحية مجلس الجامعة في المادة الخامسة والتسعين، من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من نظام مجلس التعليم العالي، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش أيضاً التقرير السنوي للجامعة، للعام الجامعي 1441/1442، ووافق على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالجامعة.


الوطن السعودية

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