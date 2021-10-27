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قبل «الهالوين».. عاصفة تغرق شمال شرق أمريكا وموجة ثانية متوقعة

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قبل «الهالوين».. عاصفة تغرق شمال شرق أمريكا وموجة ثانية متوقعة قبل «الهالوين».. عاصفة تغرق شمال شرق أمريكا وموجة ثانية متوقعة

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أغرقت أمطار غزيرة شمال شرق الولايات المتحدة فغمرت الطرق بالمياه وتسببت في سير في المرحلة الأولى من اضطرابات جوية متوقعة في المنطقة برياح عاتية وأمواج مرتفعة.

وقال مراقبو الطقس إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية وشملت المنطقة من واشنطن إلى نيويورك استمرت حتى صباح اليوم ووقعت حوادث طرق في نيوجيرزي إذ تحولت الطرق لما يشبه الأنهار.

وتتجه العاصفة نحو ماساتشوستس ومن المتوقع أن تصل إلى نيو إنجلاند الساحلية أثناء الليل برياح تبلغ سرعتها 95 كيلومترا في الساعة قال خبراء الأرصاد إنها قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد إن العاصفة نتجت عن منخفض جوي برياح دوارة ضرب المنطقة الساحلية.

وعلى الرغم من الأمطار قالت هيئة النقل في نيويورك إن خدمات القطارات ومترو الأنفاق تعمل بشكل طبيعي.

وقال بوب أورافاك من الهيئة الوطنية للأرصاد إن طقس اليوم الماطر العاصف يمثل المرحلة الأولى من عاصفة من مرحلتين تستهدف الشمال الشرقي من المتوقع أن تستمر الأولى حتى يوم الخميس وأن تبدأ الثانية يوم الجمعة وتستمر للأحد.

المصرى اليوم

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