هيئة التنمية الصناعية تناقش تذليل معوقات المجمع الصناعي في الغردقة

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عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الاربعاء، الاجتماع النصف شهري مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها، وذلك بحضور المهندسة نجلاء عبدالعال الصادق مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد، والاستاذ ايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر.

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي.

ووجه السكرتير العام بضرورة الانتهاء من استخراج كافة الاوراق الرسمية واهمها استكمال اوراق السجل الصناعي مشيراً ان المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم، حتي يتم تشغيل كافة المصانع في اسرع وقت ممكن.

وأضاف السكرتير العام انه تم مد مهلة سداد الايجار إلى ٩ أشهر بدلا من ٦ اشهر من بداية استلام الوحدة للمساعدة في إنجاح المشروعات.

ومن منطلق مساهمة المحافظة لتسويق منتجات المصانع اكد على اصحاب المصانع الراغبين في التسويق لمنتجاتهم التنسيق مع مجلس المدينة وجهاز تعمير البحر الاحمر وشركة المقاولون العرب لترويج منتجاتهم من خلال اعمال التطوير التي تقوم بها المحافظة بكافة مدنها.

وفي ذات السياق، أفاد اللواء محمد بنداري أنه جاري حل مشكلة المباني الخفيفة داخل الوحدة ومشكلة المكاتب الإدارية، بالإضافة إلى تلقي الطلب والدراسة والرد وعمل معاينة سريعة؛ موضحا بأنه يوجد أربعة نماذج لعمل المكاتب الإدارية ودورات المياه؛ يختار منهم كل مستثمر ما يروق له والبدء في تنفيذه داخل الوحدة الخاصة به.

يذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم ٢١٨ مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، على مساحة قرابة ٤٠ فدان غرب المدينة، بمساحات ٣٣٦ متر حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.