مدرب المقاصة: راضي عن نتيجة مباراة بيراميدز

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تحدث تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عن هزيمة فريقه بهدفين لهدف أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال تامر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «راضي جدا عن الأداء في مباراة اليوم في ظل إمكانيات الفريق الحالية خاصة وأن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب»

وأضاف: «المباراة كانت صعبة للغاية في ظل قوة فريق بيراميدز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة فنية للمدرب الأفضل في مصر إيهاب جلال والذي اتعلم منه كثيرا».

وتابع: «الفريق يعاني ماديا عقب انسحاب شركة مصر المقاصة والإمكانيات في النادي أصبحت ضعيفه وسنسعى للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين على سبيل الإعارة في يناير».

وأردف: «الفريق يضم مجموعة كبيرة من الشباب ولاعبي الدرجة الثانية لكنني راضي عن الأداء في ظل الإمكانيات المتاحة حيث يوجد بالفريق لاعبين يشاركون في الدوري الممتاز للمرة الأولى.

وأتم: «حاولنا الخروج في الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن فشلنا في ذلك والفوارق الفردية للاعبي بيراميدز حسمت المباراة لهم في ظل جهازيتهم البدنية».