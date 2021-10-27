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بشار الأسد: الجيش السوري سيبقى ضمانة الاستقلال

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بشار الأسد: الجيش السوري سيبقى ضمانة الاستقلال بشار الأسد: الجيش السوري سيبقى ضمانة الاستقلال

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زار الرئيس السوري بشار الأسد الأكاديمية العسكرية العليا في دمشق ومن هناك خاطب الضباط الخريجين بالقول إن الجيش السوري سيبقى الضمانة لصيانة الاستقلال

وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد هنأ الضباط الخريجين من الدورة السادسة والثلاثين (قيادة وأركان)، وتحدث إليهم في عناوين عدة عن أهمية العلم العسكري، والعمل الأكاديمي.

وذكرت الرئاسة السورية أنه تحدث عن "الدروس والعبر التي نستخلصها من الحرب" وعن "موقع مؤسسة الجيش العربي السوري في قلب التاريخ الوطني لسوريا وعن أسباب وقوف الشعب السوري وراء هذه المؤسسة.. عن الصمود الإيجابي المستند للعمل والتطوير والتنظيم".

المصرى اليوم

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