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أول رد من وزير التعليم على صور مفبركة لمنهج علوم 4 ابتدائي

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أول رد من وزير التعليم على صور مفبركة لمنهج علوم 4 ابتدائي أول رد من وزير التعليم على صور مفبركة لمنهج علوم 4 ابتدائي

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نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما يتردد بشأن صعوبة مناهج الصرف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تستمر موجات التشكيك والهجوم على مناهج الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية ويتم تداول بعض صور الكتب ونسبها للمرحلة الثانوية، والصف الرابع الابتدائي.

وتابع «على السادة القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوي، والتحقق من أن هذه الصور هي فعلا لكتب المصرية قبل نقد الوزارة والوزير، وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا»، مؤكدًا أن الصور المتداولة ليست من كتب الوزارة.

المصرى اليوم

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