وزير التعليم منزعج بسبب كتب منسوبة للصف الرابع الابتدائي: «كفاية تشكيك»

ونشر الوزير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا إنها تتداول على نطاق واسع ومكتوب عليه: «الكتاب اللي فوق أحياء تانية ثانوي، والكتاب اللي تحت علوم رابعة ابتدائي.. كل الدعاوى الخالصة لسنة رابعة السنادي».

وقال الوزير: «أقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوي والتحقق من أن هذه الصور هي فعلا لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة، وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا».