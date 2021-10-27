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وزير التعليم منزعج بسبب كتب منسوبة للصف الرابع الابتدائي: «كفاية تشكيك»

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وزير التعليم منزعج بسبب كتب منسوبة للصف الرابع الابتدائي: «كفاية تشكيك» وزير التعليم منزعج بسبب كتب منسوبة للصف الرابع الابتدائي: «كفاية تشكيك»

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أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه من استمرار موجات التشكيك والهجوم على المناهج الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية بالنسبة للصف الرابع الابتدائي.

ونشر الوزير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا إنها تتداول على نطاق واسع ومكتوب عليه: «الكتاب اللي فوق أحياء تانية ثانوي، والكتاب اللي تحت علوم رابعة ابتدائي.. كل الدعاوى الخالصة لسنة رابعة السنادي».

وقال الوزير: «أقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوي والتحقق من أن هذه الصور هي فعلا لكتب المصرية قبل نقد الوزارة، وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا».

المصرى اليوم

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