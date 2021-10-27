«يرتفع عالميًا».. انخفاض تسعيرة الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 27-10-2021

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انخفضت أسعار الذهب اليوم في الأردن مساء الأربعاء 27-10-2021، عن آخر تسعيرة أعلنتها نقابة أصحاب محال الذهب أمس.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان في الأردن بإصدار تسعيرة يومية موحدة لأسعار الذهب.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

شهد سعر الذهب اليوم في الأردن انخفاضًا وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال الذهب والتى يطلق عليها التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن، وكانت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 24 مبلغ 43.50 دينار أردني للبيع، 40.30 دينار أردني للشراء.

وصل سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 نحو 36.60 دينار أردني للبيع، 35.00 دينار أردني للشراء.

بلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 في الأردن مبلغ 32.70 دينار أردني للبيع، 29.80 دينار أردني للشراء.

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أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء 26-10-2021

كان سعر الذهب في الأردن عيار 24 أمس 43.80 دينار أردني للبيع، 40.70 دينار أردني للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب في الأردن الثلاثاء عيار 21 بلغ 36.90 دينار أردني للبيع، 35.40 دينار أردني للشراء.

وصل سعر الذهب أمس في الأردن عيار 18 إلى 33.00 دينار أردني للبيع، 30.00 دينار أردني للشراء.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم لكل من العقود الأجلة والفورية ارتفاعًا طفيفًا.

وارتفع سعر الذهب للتعاملات الفورية اليوم حوالي الثامنة مساءًا بتوقيت الأردن إلى 1796.31 دولار بنسبة 0.24%.

وارتفعت أيضًا أسعار الذهب للمعاملات الآجلة في ذات التوقيت بنسبة 0.19%، ووصل سعر الذهب مساء اليوم إلى 1796.80 دولار.

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