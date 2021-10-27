إصابة موظف في تصادم دراجة نارية وتوك توك في شبين القناطر

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أصيب موظف بإصابات خطيرة في أنحاء الجسد خلال حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك على طريق كفر الشوبك- شبين القناطر، دائرة المركز، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، ثم تحويلة لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «ك ك ي- 41 سنة- موظف بالهيئة الوطنية للإعلام» ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح تهتكية إثر حادث تصادم على طريق كفر الشوبك – شبين القناطر.

وأخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير المصاب بدراجة نارية قيادته اصطدم بـ توك توك، وأسفر الحادث عن إصابته المشار إليها، وتم نقله لمستشفى شبين القناطر، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.