"الدهيمان": 7 سنوات وأنا أجمع القطع الأثرية وهكذا كانت بدايتي

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كشف أنه سينقل المتحف إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض

كشف فلاح سعود الدهيمان صاحب متحف الدهيمان أنه يعمل على تحويل متحفه إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض على مساحة 300 ألف متر، باسم "قرية دار العوجا" تحتوي على جلسات ومسارح والعديد من المرافق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن متحفه الحالي يضم العديد من القطع الأثرية؛ ومنها مقمعة عمرها 200 سنة لبسها الإيطاليون الذين حاربوا عمر المختار، وتظهر قوتها ضد السهام والرمي، وهنالك قطع تعود إلى 1312 هجرية قبل فتح المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" للرياض في 1319هـ، ومسدس شبيه بالمسدس الذي دخل به المؤسس إلى الرياض، كما يوجد حجر يعود للعام 80 هجرية منذ الدولة الأموية كتب عليه هاشم بن عبدالمنطلق، فعندما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير خرج الصحابة يكتبون عليه.

وأشار الدهيمان إلى أنه أسس المتحف منذ سبع سنوات، وكانت البداية عندما أهداه أحد الأصدقاء بندقية هدية وبدأ بعدها في جمع محتويات المتحف، والتي جميعها من داخل المملكة بخلاف مدفع عثماني تم شراؤه من الأردن.

وأكد أن المتحف مسجل في وزارة السياحة التي تقوم بإرسال وفود دائمة إليه، إلا أنه لم يشارك في مناسبات خارجية؛ حيث يفضل العمل مع وزارة السياحة واستقبال الوفود.