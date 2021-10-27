أخبار عاجلة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب -
أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدهيمان": 7 سنوات وأنا أجمع القطع الأثرية وهكذا كانت بدايتي

Print
كشف أنه سينقل المتحف إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض

كشف فلاح سعود الدهيمان صاحب متحف الدهيمان أنه يعمل على تحويل متحفه إلى قرية تراثية متكاملة في شمال الرياض على مساحة 300 ألف متر، باسم "قرية دار العوجا" تحتوي على جلسات ومسارح والعديد من المرافق، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن متحفه الحالي يضم العديد من القطع الأثرية؛ ومنها مقمعة عمرها 200 سنة لبسها الإيطاليون الذين حاربوا عمر المختار، وتظهر قوتها ضد السهام والرمي، وهنالك قطع تعود إلى 1312 هجرية قبل فتح المؤسس الملك عبدالعزيز "طيب الله ثراه" للرياض في 1319هـ، ومسدس شبيه بالمسدس الذي دخل به المؤسس إلى الرياض، كما يوجد حجر يعود للعام 80 هجرية منذ الدولة الأموية كتب عليه هاشم بن عبدالمنطلق، فعندما حاصر الحجاج عبدالله بن الزبير خرج الصحابة يكتبون عليه.

وأشار الدهيمان إلى أنه أسس المتحف منذ سبع سنوات، وكانت البداية عندما أهداه أحد الأصدقاء بندقية هدية وبدأ بعدها في جمع محتويات المتحف، والتي جميعها من داخل المملكة بخلاف مدفع عثماني تم شراؤه من الأردن.

وأكد أن المتحف مسجل في وزارة السياحة التي تقوم بإرسال وفود دائمة إليه، إلا أنه لم يشارك في مناسبات خارجية؛ حيث يفضل العمل مع وزارة السياحة واستقبال الوفود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع

"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي

"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض

"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب"

"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب"