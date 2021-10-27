جامعة الزقازيق تحقق مركزًا متقدمًا في تصنيف «US News» لعام 2022

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أظهر تصنيف «يو اس نيوز الدولي» لعام 2022 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز 884 جامعة على مستوى العالم بين 2005 جامعة عالمية مدرجة لعام 2022، والمركز 24 افريقيا من بين 66 جامعة افريقية مدرجة لعام 2022، والمركز السادس محليا من بين 22 جامعة مصرية مدرجة لعام 2022.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الجامعة حصلت على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف «يو اس نيوز الدولي 2022»وتقدمها بالترتيب 94 مركزاً عالمياً، ومركزاً واحداً مصرياً عن تصنيف العام الماضي حيث كانت الجامعة تحتل المركز 978 عالميا والسابع محليا لعام 2021.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق جاءت بالترتيب 313 في مجال الهندسة، و399 في مجال علوم الزراعة والحيوانات، و630 في مجال علوم المواد، و835 مجال الطب السريري.

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف «يو اس نيوز الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم واختيار أفضل 2005 جامعة فقط.

وجدير بالذكر أنه تتحدد آليات التصنيف وفقاً لـلعديد من المعايير منها على سبيل المثال: السمعة البحثية العالمية، السمعة البحثية الاقليمية، عدد الابحاث المنشورة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، زعدد الكتب المؤلفة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد المؤتمرات المنعقدة بالجامعة، ومجمل عدد الاستشهاد بالأبحاث المنشورة من الجامعة، وعدد الابحاث المنشورة من الجامعة ضمن اعلى 10% ابحاث الاكثر استشهادا، عدد الابحاث ذات التعاون الدولي، عدد الابحاث المنشورة من الجامعة ضمن أعلى 1% ابحاث الاكثر استشهاداً.