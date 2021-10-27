«مياه المنوفية» تستعد بـ155 سيارة ومعدة لاستقبال موسم الشتاء

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قال المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات استعداد لمواجهة الأمطار، التي تشهدها المحافظة خلال موسم الشتاء من خلال تجهيز (155) سيارة ومعدة، فضلًا عن اتخاذ كافة إجراءات الصيانة اللازمة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة.

وأضاف «نجيب» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة ووضع خطة لتطهير بلاعات مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على استمرار التنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالشركة وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وقطاع الكهرباء لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وإتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة أي ظروف طارئة والدفع بالمعدات اللازمة لاحتواء الموقف.

وأضاف أنه يتم وبصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة، كما يتم تخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى وجود فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن( 125) لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة وسرعة التعامل الفورى معها، مشيرًا إلى إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وتزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.