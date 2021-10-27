محافظ الغربية يشهد ندوة للتوعية بمتطلبات ونظم سلامة الغذاء

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ندوة غرفة الصناعات الغذائية لرفع الوعي بمتطلبات ونظم سلامة الغذاء بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن البنك الأهلى المصري والمصانع والشركات الأعضاء بالقطاع الغذائي.

في بداية الندوة، رحب المحافظ بالحضور في محافظة الغربية المليئة بالخيرات الزراعية، والمشتهرة بالعديد من الصناعات الغذائية إلى جانب القرى المنتجة التي يصل عددها إلى ٢٣ قرية، مشيداً بدور الهيئة في الاهتمام بالعناصر البشرية من خلال توعيتها بأهمية سلامة الغذاء.

وقال المحافظ أن مصر تعد واحدة من أفضل ثلاث دول بالشرق الأوسط فيما يتعلق باستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الغذائية، إذ يحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديراً، كما أشار رحمي إلى أن المحافظة بما تشمله من ١٤٠٠ مصنع أغذية تحتل المستويات العليا في إنتاج الألبان ،الحلويات وغيرها من الصناعات الغذائية.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور رحمي على حق المواطنين في الحصول على أغذية سليمة وصالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أن الأمراض التي تنقلها الأغذية والأضرار التي تنتج عنها قد تكون مميتة، كما تنعكس على تفشي الأمراض وإلحاق الضرر بالتجارة والسياحة، مما يؤثر على مستوى الدخل وانتشار البطالة ،كما أن تلف الأغذية يؤدي إلى تبديد الموارد بما في ذلك من تكلفة، ويمكن أن يضر بالتجارة وينعكس سلباً على ثقة المستهلك.

وأكد محافظ الغربية أن ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك هي مسئولية الجميع، بمن فيهم (الفلاحون، المنتجون، الجهات المعنية بتصنيع وتجهيز الأغذية ،الجهات المعنية بنقل الأغذية وتداولها، والمستهلكون ) .

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، أن اختيار محافظة الغربية لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء يأتي تماشياً مع استراتيجية الغرفة وسعيها لتعزيز التواصل مع شركات الأغذية أعضاء الغرفة في كافة المحافظات وبالأخص بالمحافظات التي تشهد تكتل في التصنيع الغذائى بهدف تعزيز التواصل بين المصانع والشركات الأعضاء والهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها الجهة المنوط بها المتابعة والمراقبة على اشترطات سلامة الغذاء في مصر.

واضاف الجزايرلي، أن الندوة تسلط الضوء على متطلبات سلامة الغذاء وسبل التمويل المتاح للتوافق مع نظم سلامة الغذاء لما لذلك من تأثير إيجابي على نمو الصناعة الوطنية ورفع تنافسية قطاع التصنيع الغذائي في مصر، وأشار الجزايرلي إلى أن العربية تعد أولى المحافظات التي تشهد إنطلاق البرامج التدريبية لغرفة الصناعات الغذائية تمهيدا لانتشارها بمحافظات الجمهورية.

ومن جانبه وجه الدكتور حسين منصور الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه بدعم ملف التوعية بالصناعات الغذائية، مؤكداً أن الهيئة ترفع شعار أن سلامة الغذاء هي حتمية وليست شكلية ولذلك نعمل جاهدين على التوعية بمخاطر تلوث الغذاء التي هي سبب من الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي، مشيراً إلى أن سلامة الغذاء تنعكس بشكل كبير على صحة وعقل الطفل والشاب الذين هم عماد هذه الأمة، واختتم كلمته بأن المستهلك هو العامل الرئيسي في اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية.