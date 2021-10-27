بأعلام مصرية وأزياء فرعونية.. تعليم «جمرك الإسكندرية» تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مدرسة الانفوشى الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الجمرك التعليمية في الاسكندرية، احتفالية كبيرة مساء اليوم الاربعاء، للاحتفال بالمولد النبوى الشريف وانتصارات اكتوبر المجيدة.

وبدأت الاحتفالية التي حضرتها الدكتورة نادية فتحى،وكيل مديرية التعليم في الاسكندرية، والدكتور سامى فضل مدير عام ادارة الجمرك وعدد من قيادات الادارة، بتقديم فقرات فنية واستعراضية نفذها عدد من طالبات الادارة مرتدين اعلام جمهورية مصر العربية والازياء الفرعونية لتجسيد روح الانتماء والولاء والتعريف بتاريخ مصر القديمة.

وقال «فضل»، أن الاحتفالية شهدت عروض مدعومة بالأنشطة التي جرى تنفيذها في جميع المجالات على مستوى الادارة وذلك لأول مرة، بما فيه التوجيه الرياضي من خلال معرض خاص بالمجال الصناعى والمشغولات الخشبية، ومرحلة رياض الأطفال والوسائل التعليمية بقيادة الموجه الأول لمرحلة رياض الأطفال.

بدورها قالت نادية فتحى وكيل المديرية كلمة مقتضبة، أكدت خلالها على أهمية مثل هذه الاحتفالات التي تحمل معانى قومية رصين تجسد الولاء والانتماء إلى الوطن والتذكير بشهداء مصر من الجيش والشرطة والذين دفعوا حياتهم ثمنا لبقاء وأمن واستقرار الدولة المصرية على مر الأزمان والأوقات، حاملين رسالة مفادها ان مصر أولا وأخيرا.

وأشادت بالحفل الذي جرى تنظيمه بامكانيات محدودة من قبل ادارة الجمرك التعليمية، ما يعد رسالة واضحة للجميع بأنه باقل الامكانيات نستطيع ان نعمل ونبدع ونجتهد.

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)

بأعلام مصرية وازياء فرعونيه وفقرات استعراضية .. تعليم "جمرك الإسكندرية" تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر (صور)