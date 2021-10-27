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إجراء جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي في «جامعي أسوان»

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إجراء جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي في «جامعي أسوان» إجراء جراحة دقيقة لمريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي في «جامعي أسوان»

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نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بأسوان، الأربعاء، في إجراء عملية جراحية دقيقية لمريضة كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي للقلب نتيجة عن حمى روماتزمية بالقلب.

وقال الدكتور زكي الدهشوري عميد طب أسوان، إنه تم إجراء عملية القلب المفتوح اليوم للمريضة كما تم استبدال الصمام الميترالي بصمام صناعي وتم نقل الحالة إلى عناية القلب المفتوح وتم فصلها من على جهاز التنفس الصناعي وحالتها الصحية مستقرة.

واوضح الدكتور اشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات جامعة اسوان انه الفريق الطبي ضم نخبة من الجراحين بالقسم وعلي راسهم الدكتور أحمد أنور عريبي مدرس واستشارى جراحة القلب والصدر المنتدب من جامعة المنيا إلى جامعة اسوان والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي اسوان والدكتور محمد شوقي زهران وضم فريق التخدير كلا من الدكتور طارق سيد حميدة رئيس قسم التخدير والدكتورة مروة حسين سيد وفني تخدير أشرف محمود وتمريض العمليات محمد عادل وطه فايز وجورج عماد.

المصرى اليوم

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