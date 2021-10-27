الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد: لم يكن قرداحي ليصبح وزيرا لولا دعمه للحوثي وعداؤه للمملكة

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قال أمير سعودي، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ما كان ليصبح وزيرا لولا دعمه لجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) وعداؤه للسعودية.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد على حسابه في موقع تويتر، على وقع توتر كبير بين بيروت والرياض، تجلى في استدعاء الأخيرة السفير اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات لقرداحي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة الحالية اعتبر فيها أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.

وقال عبدالرحمن بن مساعد: «يقولون إن ما قاله قرداحي كان قبل أن يكون وزيرا.. وهذا هو أساس المشكلة اللبنانية بحكوماتها المتتالية مؤخرا».

واعتبر أن الحكومات اللبنانية ما هي إلا «حكومات لحزب الله أيًّا كان من يرأسها»، مضيفا: «بمعنى آخر لم يكن قرداحي ليصبح وزيرا لولا موقفه المساند للحوثي والمعادي للسعودية الذي ظهر ..والى الآن لم تتم إقالته».