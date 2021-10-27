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بات موقف الموهوب الجديد في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عمر مرموش غامضاَ من اللحاق بمنتخب الفراعنة في المعسكر المقبل وخوض مباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الآخيرتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر يوم السابع من الشهر المقبل حيث يخوض مباراة أمام أنجولان يوم 12 نوفمبر ثم يواجه منتخب الجابون في القاهرة في ختام مشوار التصفيات يوم 15 نوفمبر.

وتعرض عمر مرموش للإصابة مؤخراً خلال مباريات الدوري الألماني حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه شتوتجارت أمام يونين برلين في الدوري الألماني والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

ووفقاً لمصدر مسؤول في جهاز منتخب مصر فإن هناك متابعة مستمرة مع مسؤولي شتوتجارت لحالة عمر مرموش وتم طلب التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب من أجل الوقوف على حالته بشكل كامل وحسم مصيره من المعسكر المقبل.

ويعاني عمر مرموش من إصابة في الكاحل ويتم علاجها حالياً ولكن لم يتم حسم أمره بشكل نهائي حتى الآن مع منتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط يليه منتخب ليبيا وله 6 نقاط ثم منتخب الجابون بـ 4 نقاط وأخيراً منتخب أنجولا في المركز الرابع وله 3 نقاط فقط.