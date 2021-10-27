منظمة تنمية المرأة بـ"التعاون الإسلامي" تعقد أولى دوراتها التدريبية لخبراء دولها في الأمم المتحدة والعواصم

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باكو - " وكالة أخبار المرأة "

عقدت منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، افتراضياً على مدار ثلاثة أيام، ورشة العمل التدريبية الأولى لخبراء دولها المعنيين بملف المرأة في البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والعواصم، وذلك تحت عنوان "الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع التركيز بشكل خاص على اللجنة الثالثة".

أفادت وكالة اتحاد "يونا" أن السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة افتتح ورشة العمل بعرض تقديمي عن المنظمة ونشأتها وأهدافها، مشيراً إلى الآثار السلبية التي خلفها وباء كوفيد-19 على الدول الأعضاء وخاصة على النساء والفتيات. ثم قدم ملخصاً للخطة الاستراتيجية الأولى للمنظمة والتي تتضمن أربعة مجالات راعت التعامل مع تلك الآثار وهي: التمكين الاقتصادي للمرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، وريادة المرأة في تعزيز مجتمعات أكثر سلمية وشمولاً، ودور المرأة في محاربة الفساد ومنعه.

وألقت آسا ريجنر، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالسياسات والبرامج والمجتمع المدني والدعم الحكومي الدولي كلمة استعرضت فيها القرارات المختلفة المعروضة على اللجنة الثالثة هذا العام والمرتبطة بحقوق المرأة، وأشادت فيها بالدور الفاعل الذي ستلعبه منظمة تنمية المرأة في دولها، ووعي هيئة الأمم المتحدة بهذا الدور المتوقع وسعيها منذ البداية لتدشين شراكة استراتيجية مع المنظمة من أجل تحقيق أهدافها.

كما قدم زياد محمصاني، رئيس سكرتارية اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضاً لبرنامج عمل اللجنة والتقارير المقدمة أمامها وكذلك القرارات وخاصة المتعلقة منها بموضوعات المرأة وكيفية المشاركة في أعمال اللجنة من جانب الخبراء.

وفي إطار تركيز ورشة العمل بالأساس على تدريب الخبراء على مهارات التفاوض على القرارات المختلفة المرتبطة بموضوعات المرأة في إطار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمنت الجلسة الثانية حواراً تفاعلياً بين المتحدثين الرئيسيين والخبراء، وركزت على المفاوضات السابقة بشأن القرارات في إطار البند الخاص بالنهوض بالمرأة والقرارات الأخرى ذات الصلة باللجنة الثالثة والدروس المستفادة من تلك المفاوضات.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة تم التركيز على تقديم تدريب عملي لخبراء الدول الموجودين في نيويورك أو في العواصم. وقد قام بتنفيذ التدريب خبراء باللجنة الثالثة من كل من مصر وجزر القمر بالإضافة إلى أحد الخبراء المستقلين في مجال المرأة، بالإضافة إلى منظمة تنمية المرأة.

تعد هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تنفرد منظمة تنمية المرأة بتقديمها للدول الأعضاء، في إطار أحد أهدافها الرئيسة وهو بناء قدرات الدول الأعضاء في المجالات المختلفة المرتبطة بحقوق المرأة وتعزيز مشاركات دولها في المحافل الدولية المختلفة ومن أهمها الأمم المتحدة.