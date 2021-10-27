الأهلي والاسماعيلي .. بث مباشر الآن

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ويسعى الأهلي إلى تأكيد قدرته على استعادة لقبه المفضل بالفوز في لقاء اليوم، فيما يأمل المدرب طلعت يوسف إلى قيادة الإسماعيلي لبداية مميزة وتجنب الخسارة في انطلاقة المنافسة.

الأهلي يخوض لقاءا هاما ومرتقبا أمام الإسماعيلي خلال الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الجديد موسم 2021 - 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة - مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات - أبوظبي - دبي.

ويحاول الأهلي تحقيق انطلاقة مميزة في الدوري المصري الممتاز الجديد تعويضا عن ضياع الدوري الموسم الماضي وفوز الزمالك به للمرة الثالثة عشرة في تاريخه,

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج .

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبدالمنعم كهربا، ياسر إبراهيم.

أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل موعد انطلاقها بحوالي ساعة.

وكانت قناة النادي الأهلي الرسمية قد أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.