مياه المنوفية: حملات وأنشطة توعوية داخل قرى حياة كريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر «صالح» في بيان، الأربعاء، أن فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية قام بزيارة عدد من القرى التابعة لمركزي أشمون والشهداء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية.

ونفذ الفريق التوعوي عدد من الانشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وضرورة الحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها.

كما شملت الأنشطة إجراء استطلاعات رأي للمواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين وإجراء أنشطة تفاعلية للطلاب بجميع المراحل التعليميـة والتعريف بالخط الساخن 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات لتلافي حدوث أي مشكلات. أكد رئيس الشركة على أهمية الدور الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلى المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.