أخبار عاجلة

أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
«كوفاكسين».. الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة على لقاح هندي (التفاصيل) -
قطر والكويت تدعوان رعاياهما لمغادرة إثيوبيا -
سفارة روسيا في جوبا تنفي وجود مواطنين روس على متن الطائرة التي تحطمت في جنوب السودان -
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا -
بعد غياب ميسي.. كيف يلعب باريس سان جيرمان في دوري الأبطال؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مياه المنوفية: حملات وأنشطة توعوية داخل قرى حياة كريمة

Print
مياه المنوفية: حملات وأنشطة توعوية داخل قرى حياة كريمة مياه المنوفية: حملات وأنشطة توعوية داخل قرى حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر «صالح» في بيان، الأربعاء، أن فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية قام بزيارة عدد من القرى التابعة لمركزي أشمون والشهداء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية.

ونفذ الفريق التوعوي عدد من الانشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وضرورة الحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها.

كما شملت الأنشطة إجراء استطلاعات رأي للمواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف الصحي والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود بالنفع على المواطنين وإجراء أنشطة تفاعلية للطلاب بجميع المراحل التعليميـة والتعريف بالخط الساخن 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات لتلافي حدوث أي مشكلات. أكد رئيس الشركة على أهمية الدور الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلى المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب

لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب

قتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه.. إحالة أوراق محامٍ في الشرقية إلى المفتي

قتل والده بمساعدة صديقه وزوجة أبيه.. إحالة أوراق محامٍ في الشرقية إلى المفتي

أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد

أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد

«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني

«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني