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«توفيت داخل محطة المياه».. محافظ المنوفية يلتقي أسرة الطفلة «سما»

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«توفيت داخل محطة المياه».. محافظ المنوفية يلتقي أسرة الطفلة «سما» «توفيت داخل محطة المياه».. محافظ المنوفية يلتقي أسرة الطفلة «سما»

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه عدداً من أهالي مركز ومدينة تلا لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائهم أمس بجولته الميدانية بمدينة تلا لمتابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.

وخلال حديثه معهم واستماعه عن حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية، وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية وشنط مدرسية تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطنة مطلقة وتعول طفلة وليس لها مصدر رزق، كما وجه المحافظ بإنشاء كشك جديد بديل عن الكشك القديم الذي تم إزالته ضمن أعمال التطوير بشارع الثورة لمواطنة تعول 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة كمصدر رزق ثابت لها، يأتي هذا في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وفي ذات السياق التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفلة «سما» التي لقيت مصرعها بمحطة مياه السادات، وأمر بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية وشنط مدرسية لأسرة الطفلة تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية، وقد أعرب محافظ المنوفية عن خالص عزائه في وفاة الطفلة داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الطفلة في واسع رحمته، مؤكداً أن باب مكتبه دائماً مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع فئات المجتمع المنوفي.

المصرى اليوم

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