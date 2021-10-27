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رفع 162 إشغال طريق خلال حملة على شوارع بني سويف

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رفع 162 إشغال طريق خلال حملة على شوارع بني سويف رفع 162 إشغال طريق خلال حملة على شوارع بني سويف

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة، بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذ حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات الطريق العام بشوارع المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 162 حالة إشغال للطريق العام والتي تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة العاصمة.

وشارك في الحملة كل من المهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة مسئولي الأزمات والإشغالات والبيئة بالوحدة، والعقيد إبراهيم بكر، رئيس شرطة المرافق، والنقيب محمد عقيل، بشرطة المرافق والقوة المرافقة.

المصرى اليوم

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