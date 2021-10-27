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أستاذ علاقات دولية: هناك تنسيق كبير بين ورومانيا أبرزها قضايا الإرهاب

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أستاذ علاقات دولية: هناك تنسيق كبير بين مصر ورومانيا أبرزها قضايا الإرهاب أستاذ علاقات دولية: هناك تنسيق كبير بين ورومانيا أبرزها قضايا الإرهاب

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قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الرومانية على المستوى السياسي عالية جدًا لذلك أسست لزيارة مهمة للرئيس عبدالفتاح إلى رومانيا عام 2017.

وأكدت «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن هناك تنسيق كبير بين ورومانيا أبرزها قضايا الإرهاب، مضيفة أن هناك مصالح بين الدولتين في مجال الطاقة لاسيما أن السوق الروماني سوق متعطش للبترول.

وتابعت أن السياحة الرومانية هامة جدا بالنسبة مصر، لافتة في الوقت ذاته إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع رومانيا تعود لأكثر من 100 عام وتحديدا سنة 1906.

وأردفت أن العلاقات بين مصر ورومانيا تعود بالنفع في التعاون بالمجال الصناعي، موضحة أن رومانيا دولة متقدمة في مجال صناعة النقل لا سيما صناعة الجرارات التي تحتاجها مصر إلى جانب التعاون في المجال العسكري.

وشددت على أن العلاقات مع رومانيا ستنعكس بالإيجاب على علاقات مصر مع الاتحاد الأروربي باعتبار أن رومانيا دولة في الاتحاد.

المصرى اليوم

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