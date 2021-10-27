صدمة جديدة للزمالك .. المحكمة الرياضية تؤيد تغريمه مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

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أيدت المحكمة الرياضية الدولية اليوم الاثنين الحكم الصادر بتغريم الزمالك مليون يورو في قضية لاعب النادي السابق محمد إبراهيم لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي.

وقالت شبكة «أر تي بي» البرتغالية أن المحكمة الرياضية الدولية أيدت تغريم الزمالك مليون يورو لصالح ماريتيمو، مقابل صفقة انتقال اللاعب محمد إبراهيم التي حدثت في موسم 2014-2015.

وقال نصر عزام المستشار القانوني، لنادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية بتأييد تغريم الزمالك مليون يورو لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي في قضية محمد إبراهيم.

ووفقاً للمستشار القانوني للزمالك فإن هناك محاولات حالياً من جانب القلعة البيضاء مع نادي ماريتيمو من أجل جدولة المبلغ.

كان محمد إبراهيم قد رحل من الزمالك إلى نادي ماريتيمو البرتغالي في موسم 2014 وخاض 8 مباريات مع الفريق البرتغالي ثم عاد إلى القلعة البيضاء لكن بطل الدوري لم يسدد مقابل عودة اللاعب لصفوفه.