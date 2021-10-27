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الكرتى:فوز بيراميدز أهم من تسجيلي للأهداف

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الكرتى:فوز بيراميدز أهم من تسجيلي للأهداف الكرتى:فوز بيراميدز أهم من تسجيلي للأهداف

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عبر المغربي وليد الكرتي مهاجم نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بمشاركته الرسمية الأولى بقميص بيراميدز ونجاحه في تسجيل هدفين أمام المقاصة في أول لقاء، مشيرا إلى أن أهم من تسجيله الهدفين هو تحقيق الفريق للفوز والانتصار وحصد ٣ نقاط غالية في بداية مشوار الدوري.

أكد الكرتي أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني وإيهاب جلال المدير الفني بالحرف الواحد وبالتالي تحقق الفوز والانتصار في بداية المشوار، معبرا عن سعادته باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز، والذين ساعدوه على الدخول سريعا في أجواء الفريق، وهو ما جعله ينجح في تسجيل هدفين في أول مشاركة رسمية.

شدد على أن الفريق أمامه هدف واحد وهو اللعب على جميع البطولات واللعب على الدوري وكأس الكونفدرالية والكأس، وبيراميدز فريق قوي وإمكانيات هائلة ولديه القدرة على تحقيق الألقاب.

المصرى اليوم

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