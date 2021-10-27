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المهدي : إيهاب جلال سيحقق نقلة لبيراميدز

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المهدي : إيهاب جلال سيحقق نقلة لبيراميدز المهدي : إيهاب جلال سيحقق نقلة لبيراميدز

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أكد مهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز سعادته البالغة بالفوز والانتصار الذي تحقق على حساب المقاصة بهدفين مقابل هدف في بداية مشوار الدوري، موضحا أنه من المهم تحقيق الانتصار مع ضربة البداية في البطولة.

وقال مهدي سليمان أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الانتصار واللعب من أجل الفوز في كل اللقاءات التي يخوضها الفريق، والتعامل مع المباريات على أنها كؤوس ولابد من الانتصار فيها خلال الفترة المقبلة من أجل التقدم خطوة خطوة نحو تحقيق اللقب المحلي الذي ينافس بيراميدز على الفوز به خلال الموسم الحالي.

وأوضح الحارس أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال يعطي اللاعبين الدافع والرغبة في تحقيق الانتصارات واللعب على جميع البطولات، واللاعبون هذه المرة تعاهدوا على تحقيق أول الألقاب للنادي في ظل الدعم الغير محدود من جانب الإدارة ووجود الإمكانيات التي تتوافر لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

أكد مهدي سليمان أن اللاعبين تعلموا درس الموسم الماضي ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار في كل مباراة يخوضها الفريق في الدوري والتقدم خطوة خطوة نحو حصد اللقب والمنافسة على البطولة للنهاية.

المصرى اليوم

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