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لإحياء رحلة العائلة المقدسة.. السفير المصري في بلجراد يستقبل أسقف وسط أوروبا (صور)

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لإحياء رحلة العائلة المقدسة.. السفير المصري في بلجراد يستقبل أسقف وسط أوروبا (صور) لإحياء رحلة العائلة المقدسة.. السفير المصري في بلجراد يستقبل أسقف وسط أوروبا (صور)

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استقبل عمرو الجويلي، السفير المصري في بلجراد، الأنبا جوفاني، أسقف وسط أوروبا وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زيارته الأولى إلى صربيا.

وبحسب بيان، الأربعاء، تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل، فضلاً عن رعاية الجالية المصرية بمختلف أنحاء صربيا.

من جانبه أشار الأنبا الجويلي إلى سابق مقابلته مع بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الصربية بروفيري، التي تطرقت إلى تنظيم عدة أنشطة للتعريف ببعض جوانب الموروث الثقافي المصري، خاصةً إقامة معرض صور «الكنائس ضمن روائع العمارة المصرية»، التي أصدرها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبرامج إحياء رحلة العائلة المقدسة التي تقوم بها وزارة السياحة، إضافة إلى تنظيم عرض خاص للفيلم الوثائقي الصادر عن وزارة الآثار عن دير «القديس أنطونيو» باعتباره الدير الأقدم في العالم، وإمكانية أدراجه ضمن برامج الزيارة التي يقوم بها السياح الصرب إلى محافظة البحر الأحمر.

وأضاف سفير لدى صربيا أنه سيتم تنظيم تلك الأنشطة في شهر ديسمبر المقبل احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة.

المصرى اليوم

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