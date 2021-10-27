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انتحار فتاتين شنقًا في البحيرة والمنوفية

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انتحار فتاتين شنقًا في البحيرة والمنوفية انتحار فتاتين شنقًا في البحيرة والمنوفية

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شهدت محافظة البحيرة واقعتين مؤلمتين بإقدام فتاة على الانتحار شنقًا في منزلها بمركز المحمودية، والعثور على جثمان سيدة مسنة داخل جوال في ترعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوصول جثة «سماح. أ» 15 سنة، إلى مستشفى المحمودية المركزى، وأفادت أسرتها بانتحارها شنقًا في المنزل، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى، وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا آخر من مركز شرطة الرحمانية، بعثور الأهالى على جثمان سيدة مسنة- دون رأس- داخل جوال عارية الجسد، ملقاة في مصرف قرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية، ويرجح أنها لسيدة مبلغ بغيابها عن المنزل منذ نحو شهر وتبلغ من العمر 80 عامًا.

وفى المنوفية، استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي جثمان طالبة منتحرة شنقًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المستشفى يُفيد باستقبال طالبة، 16 عامًا، مُنتحرة شنقًا ومقيمة بمركز مدينة منوف، في ظروف غامضة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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