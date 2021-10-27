أخبار عاجلة

أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
«كوفاكسين».. الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة على لقاح هندي (التفاصيل) -
قطر والكويت تدعوان رعاياهما لمغادرة إثيوبيا -
سفارة روسيا في جوبا تنفي وجود مواطنين روس على متن الطائرة التي تحطمت في جنوب السودان -
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا -
بعد غياب ميسي.. كيف يلعب باريس سان جيرمان في دوري الأبطال؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

Print
إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى في حادثين مختلفين بالطريق الزراعى وطريق بنى سويف الزعفرانة، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى المستشفى الجامعى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير امن بنى سويف اخطارا من شرطة نجدة بنى سويف بانقلاب سياره ربع نقل بالطريق الزراعى امام قرية انفسط بالواسطى، ونتج عن الحادث إصابة كلا من: عبدالله محمود الجندي ٣٣ سنة مشرف بشركة غاز البحيرة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعزيز منصور نصار ٣٣ سنة سائق بشركة غاز مصر من محافظة الغربية مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وطارق احمد عبدالخالق ٢٥سنة مهندس بشركة غاز مصرمن محافظة البحيرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

فيما وقع الحادث الثانى بانقلاب سيارة ملاكى بطريق بنى سويف الزعفرانة، وتبين من التحريات ان سبب الحادث السرعة ونتج عنها اصابة كلا من: ايهاب محمد ابراهيم ٤٤ سنة من محافظة الشرقيه مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد سيد راغب ٢٨ سنة من محافظة الشرقيه مصاب بجروح وكدمات متفرقه وتم تحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

كيف استفادت صناعة الملابس الجاهزة المصرية من أزمات التوريد بأسواق التصدير التقليدية؟

كيف استفادت صناعة الملابس الجاهزة المصرية من أزمات التوريد بأسواق التصدير التقليدية؟

ما علاقة فستان هيفاء وهبي بالنادي المصري البورسعيدي؟

ما علاقة فستان هيفاء وهبي بالنادي المصري البورسعيدي؟

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2

القاهرة: حصر المساحات الخضراء لممشى أهل مصر بـ 3100 م2