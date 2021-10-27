إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين ببني سويف

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أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى في حادثين مختلفين بالطريق الزراعى وطريق بنى سويف الزعفرانة، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى المستشفى الجامعى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير امن بنى سويف اخطارا من شرطة نجدة بنى سويف بانقلاب سياره ربع نقل بالطريق الزراعى امام قرية انفسط بالواسطى، ونتج عن الحادث إصابة كلا من: عبدالله محمود الجندي ٣٣ سنة مشرف بشركة غاز مصر البحيرة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعزيز منصور نصار ٣٣ سنة سائق بشركة غاز مصر من محافظة الغربية مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وطارق احمد عبدالخالق ٢٥سنة مهندس بشركة غاز مصرمن محافظة البحيرة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

فيما وقع الحادث الثانى بانقلاب سيارة ملاكى بطريق بنى سويف الزعفرانة، وتبين من التحريات ان سبب الحادث السرعة ونتج عنها اصابة كلا من: ايهاب محمد ابراهيم ٤٤ سنة من محافظة الشرقيه مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد سيد راغب ٢٨ سنة من محافظة الشرقيه مصاب بجروح وكدمات متفرقه وتم تحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.