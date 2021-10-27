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الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على مهاترات "قرداحي"

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الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على مهاترات "قرداحي" الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على مهاترات "قرداحي"
"الخارجية" وصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة

الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على مهاترات

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم الأربعاء سفير لبنان لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديد على التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده في اليمن.

وذكرت الوزارة أن تصريحات "قرداحي" تعد مهاترات، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

ووصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة، لافتة إلى أنها أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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