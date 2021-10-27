تعرف على تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام الأهلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة المقرر انطلاقها بين الفريقين عند الثامنة مساء.

وتأتي المباراة بين الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز ويحتضنها ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية.

وضم تشكيل الأسماعيلي، كلاً من :

في حاسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

في خط الدفاع: أحمد عيد وباهر المحمدي ومروان صحراوي وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: محمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد عادل.

في خط الهجوم: محمد الشامي وشكري نجيب وجاستين شونجا.

ويقود الإسماعيلي فنياً في الموسم الجاري 2021/2022 المدرب المخضرم طلعت يوسف.