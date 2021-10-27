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البنتاجون: «داعش» خراسان قادر على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر

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البنتاجون: «داعش» خراسان قادر على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر البنتاجون: «داعش» خراسان قادر على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن تنظيم «داعش» في أفغانستان قد يصبح قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة خلال ستة أشهر على أدنى تقدير، وأنه يبيّت النية لذلك.

وقال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «القاعدة وداعش خراسان يخططان لعمليات خارجية»، مشيرا إلى أن «أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش ولاية خراسان، يسير في خطى حثيثة لشن الهجمات خارج البلاد».

وأضاف: «ليس من الواضح بعد ما إذا كانت لدى طالبان القدرة على قتال التنظيم بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس».

وقال: «تقديرنا هو أن طالبان والدولة الإسلامية ولاية خراسان عدوان لدودان. ولذلك فإن طالبان لديها دافع قوي لتعقب الدولة الإسلامية ولاية خراسان. وأعتقد أن قدرتها على ذلك لم تتحدد بعد»، مقدرا عدد مقاتلي «داعش ولاية خراسان» بـ«بضعة آلاف».

المصرى اليوم

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