«مدرستي باسم شهيد».. مبادرة في الإسكندرية لتعزيز الانتماء

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دشنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أول مبادرة تعليمية بعنوان «مدرستي باسم شهيد»، تزامنًـا مع الاحتفالات بأمجاد شهر العزة والكرامة أكتوبر النصر، وذلك في إطار غرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن في نفوس أبنائنا الطلاب ليحملوا لواء الوطن في المستقبل القريب.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في بيان، الأربعاء، إن المبادرة تأتي في إطار الإيمان بفدائية وتضحية شهدائنا الأبرار ودورهم البارز في حرية الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفعته، كما تركز المبادرة على إبراز القدوة الحسنة لأبنائنا الطلاب بالمدارس التي تحمل أسماء شهدائنا، ليصبحوا مثلًا أعلى يُحتذى به تعظيمًـا وتخليدًا لدورهم.

وأكَّد أن المبادرة تتضمن مسابقة تبدأ من اليوم وينتهي موعد تسليم الأعمال المشاركة بالمدرسة في السادس عشر من نوفمبر المقبل، على أن يتم تسليمها للخدمات التربوية بالإدارات في موعد أقصاه الثالث والعشرين من نوفمبر ،ويتم تسلم الأعمال المرشحة للتصفية النهائية مصحوبة بكشوف تفريغ بمكتب وكيل المديرية في موعد أقصاه التاسع والعشرين من نوفمبر، مشيرًا إلى تكريم الفائزين على مستوى المديرية بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة تعليمية في حفل بالمديرية ويتم نشر أعمالهم، وتتيح المسابقة فرصة العمل الجماعي بإمكانية مشاركة ثلاثة طلاب في أي عمل مشارك بالمسابقة بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.

من جهتها قالت نادية فتحي وكيل المديرية، أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تنمية مهارات البحث والتوثيق لدى الطلاب وتنمية روح العمل الجماعي، وخلق روح التنافسية والإبداع لدى الطلاب، مشيرةً إلى ان المسابقة تتضمن عمل بحث مدعمًـا ببعض الصور عن الشهيد الذي تم إطلاق اسمه على المدرسة من حيث اسم الشهيد كاملًا ومحل إقامته وظروف استشهاده ومواقف بارزة في حياته مع اسرته وزملائه، أو عمل ألبوم صور كامل عن الشهيد مدعمًـا بالتعليق التفصيلي المناسب أو فيلم تسجيلي عن الشهيد الذي تم إطلاق اسمه على المدرسة متضمنًـا لافتةً المدرسة وصور للشهيد ومحل سكنه وما يبدعه الطالب بإشراف معلمة وولي أمره .

وأوضحت وكيل المديرية، ان لجنة تقييم الأعمال المشاركة تبدأ على مستوى المدرسة بمشاركة الأخصائي الاجتماعي ومشرف اللغة العربية ومعلم التربية الفنية بقيادة مدير المدرسة، ويتم تصعيد الفائزين للمنافسة على مستوى الإدارة ليتم تقييم أعمالهم عن طريق موجه اول التربية الاجتماعية وعضو من المرحلة التعليمية التي يمثلها الطالب وعضو من الخدمات التربوية بقيادة مدير الخدمات التربوية، ويتم تصعيد الفائزين على مستوى كل إدارة للمنافسة على مستوى المديرية على أن تتضمن ( بحث، البوم صور، وفيلم تسجيلي ) ليتم تقييم أعمالهم عن طريق عضو من الشؤون التنفيذية وموجه عام اللغة العربية وعضو من إدارة الأمن وموجه عام التربية الفنية وعضو من التطوير التكنولوجي .