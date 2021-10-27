«جدل واعتذار واستنكار».. القصة الكاملة لأزمة جورج قرداحي مع دول الخليج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على وقع اعتباره حرب اليمن «عبثية ويجب إيقافها» استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، السفير اللبناني لدى المملكة احتجاجًا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وبينما أثارت تصريحات قرداحي، التي أدلى بها قبل توليه حقيبة وزارية بالحكومة باللبنانية حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية، لا سيما السعودية الإماراتية، وصولًا لاستدعاء المملكة السفير اللبناني لدى بلادها، ما تسبب في أزمة دبلوماسية متعددة الأطراف عقب دخول عدد من دول الخليج على خط الأزمة.

وتستعرض في السطور التالية تفاصيل الأزمة بين الجدل والاعتذار والاستنكار..

واشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين السعودي واللبناني بعدما أثارت تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، أدلى بها خلال برنامج «برلمان الشعب»، موجة جدل في الأوساط السعودية الإماراتية

وعرض البرنامج في موقعه الإلكتروني وعلى «يوتيوب» مقابلة مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل توليه وزارة الإعلام، والتي انتهت بحجب الثقة من قبل الأعضاء قبل تحويلها إلى استفتاء شعبي حيث يقوم المشاهدون بالتصويت.

وخلال المقابلة، اعتبر قرداحي أنّ مليشيات الحوثي المنضوية تحت اسم جماعة «أنصار الله»، يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مشيراً إلى أنّ «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف».

وقال إنّ اليمنيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات».

وزاد من حدة انتقادات السعوديين لجورج قرداحي، خاصة أنه ظهر في حلقة تاريخية من البرنامج خلال فعاليات موسم الرياض واحتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيس القناة منذ أيام قليلة.

وأعاد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري نشر رابط الحوار على حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، ما يشير إلى أن أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين المملكة ولبنان.

ونسبت بعض التغريدات على موقع تويتر تصريحات لجورج قرداحي قوله: «لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».

وقال «ميقاتي» في تصريحات أبرزتها قناة «العربية» إن «لبنان متمسك بالروابط العربية، مؤكدا إدانته لأي تدخل في الشؤون السعودية الداخلية من اية جهة».

ورغم تصريحات رئيس الوزراء اللبناني، إلا أن مجلس التعاون الخليجي، دخل على خط الأزمة عبر مطالبته قرداحي بالاعتذار وكذلك مطالبته الحكومة اللبنالنية توضيح موقفها من هذه التصريحات.

وخلال بيان رسمي، أصدره مجلس التعاون الخليجي، اليوم،.أعرب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن «رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي اعتبر أنها: «تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن».

وطالب الحجرف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بالاعتذار عن تصريحاته حول حرب مشددًا على ضرورة توضيح الحكومة اللبنانية موقفها من هذه التصريحات

وانتقد الحجرف تصريحات قرداحي حول حرب اليمن والتي قال عنها إن «الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقّف» قبل توليه الحقيبة الوزاررية، قائلًا إن: «تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه متهما إياهم بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014».

وأضاف بيان التعاون الخليجي أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي طالب وزير الإعلام اللبناني بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

واستنكر البيان ما قاله إن «دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة».

وتصاعدت وتيرة الجدل وصولًا إلى أزمة دبلوماسية بين الجانبين اللبناني والسعودي؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي لها أصدرته، مساء الأربعاء، ونشرته عبرصفحتها الرسمية بموقع «تويتر» أنها «سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.