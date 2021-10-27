تحريز 13 طن دقيق بدون بيانات وخليط زوائد منتهي الصلاحية داخل مطحن بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، الأربعاء، حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال «العدوي»، في بيان، الأربعاء، إن الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المطاحن الخاصة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجاري والتدليس، حيث تم ضبط مطحن قطاع خاص بمنطقة برج العرب الجديدة لقيامه باستخدام علامات تجارية غير مسجلة.

وأسفرت الحملات –بحسب بيان- عن ضبط وتحريز 200 شيكارة دقيق حر استخراج 72٪ زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية 10000 كجم ومدون عليها عنوان بخلاف الحقيقة وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و100 شيكارة خليط زوائد مخصص للإنتاج الحيواني والأعلاف زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي كمية 4000 كجم غير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و100 شيكارة خليط وزوائد زنة الواحد 40 كجم بإجمالي كمية قدرها 4000 كجم مدون عليها عبارة زوائد العامرية ومدون عليها عنوان مخالف للحقيقة وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و60 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72٪ زنة الواحد 50 كجم بإجمالي كمية 3000 كجم مدون عليها عنوان مخالف للحقيقة.

واتُخذت الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.

تحريز 13 طن دقيق حر بدون بيانات و خليط زوائد منتهى الصلاحية داخل مطحن بالإسكندرية (صور)