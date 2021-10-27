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تهاجم أمريكا بعد إعلانها عن الجنس الثالث

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روسيا تهاجم أمريكا بعد إعلانها عن الجنس الثالث تهاجم أمريكا بعد إعلانها عن الجنس الثالث
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إصدار أول جواز سفر للجنس الثالث في الولايات المتحدة، وقالت: "تحولات شنيعة فرضت على العالم تحت غطاء حرية الاختيار".

وكتبت زاخاروفا على "تيليجرام": "ها هم الأشخاص X - المتحولون"، مضيفة أن "المعايير الجديدة كما هي. التحولات الفظيعة التي تفرض علينا تحت ستار حرية الاختيار".

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن صدور أول جواز سفر أمريكي ممهور بعلامة X للمثليين وثنائيي الجنس، مشيرة إلى أنه "سيكون متاحا لجميع المتقدمين بدءا من عام 2022".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الصيف الماضي، عن خطط الإدارة الأمريكية لتدوين الجنس الثالث X في جوازات السفر الأمريكية والحق في اختيار أي من الأجناس الثلاثة الواردة في الوثيقة بشكل مستقل، مشيرا إلى أن "الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق متساوية لمجتمع المثليين".

وترمز هذه الشارة إلى المثليين وثنائيي الجنس وتضاف في جوازات سفر عدد من الدول، بينها أستراليا والهند وكندا ومالطا ونيبال ونيوزيلندا.


الوطن السعودية

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