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ضبط 300 كيلوجرام من القات داخل مركبة

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ضبط 120 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض

أغلقـت اللجنـة الأمنية لمتابعـة محلات تفصيـل الملابس العسكرية، في إمـارة منطقـة الرياض، محليـن مخالفـة لتفصيـل الملابس...

962bf4268d.jpgالرياض: الوطن
18e2d12186.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ

جازان : ضبط مقيم مخالف لتنظيم التداول الطبي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكنت من القبض على...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة شؤون الحرمين بعد رفع الطاقة الاستيعابية

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

تبوك : القبض على شخص اعتدى على فتاة بالضرب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

icon-byline.pngتبوك: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها،...

icon-byline.pngالدمام: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

3 مناطق تخالف نظام البذور والشتلات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 4 مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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