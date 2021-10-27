ضبط 300 كيلوجرام من القات داخل مركبة
أغلقـت اللجنـة الأمنية لمتابعـة محلات تفصيـل الملابس العسكرية، في إمـارة منطقـة الرياض، محليـن مخالفـة لتفصيـل الملابس...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكنت من القبض على...
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها،...
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 4 مخالفات لنظام البذور والتقاوي والشتلات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة...
تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...