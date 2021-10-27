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إمارة الرياض تغلق محلين وتضبط 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

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إمارة الرياض تغلق محلين وتضبط 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة إمارة الرياض تغلق محلين وتضبط 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

إمارة الرياض تغلق محلين وتضبط 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلين مخالفة لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتمّت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة، مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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