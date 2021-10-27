«صحة أسوان» تنظم قافلة طبية مجانية لقرى وادى العرب بنصر النوبة

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، الأربعاء، قافلة طبية مجانية بقروى وادى العرب بمركز نصر النوبة، حيث تستمر لمدة يومين.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن أعمال القافلة الطبية شملت توقيع الكشف على ٢٠٢٤ مريض في مختلف المجالات الطبية ومنها الأمراض الباطنية وطب الأطفال وجراحة الفم والأسنان والجراحة العامة، بجانب جراحة العظام وجراحة الأنف والاذن والحنجرة، بالإضافة إلى أمراض النساء والتوليد، والأمراض الجلدية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية شملت إجراء تحاليل الدم والأشعة السينية والموجات الصوتية ورسم القلب، علاوة على صرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان.