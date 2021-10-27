إزالة 603 إعلانات مخالفة وتحرير 267 محضرًا وتحصيل 409 آلاف جنيه غرامات في الإسكندرية

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وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بشن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بجميع أنحاء الثغر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ١٠ إعلانات مخالفة، وتحرير عدد من المحاضر.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة تمكنت من إزالة ٨٢ إعلان مخالف بطريق الكورنيش، وتحصيل غرامات فورية بلغت ١٣٢٣٠ جنيه، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٤ إعلان مخالف.

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٣١ إعلان مخالف، وتحرير ١٢ محضر، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢١٤٩٢ جنيه، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وواصل حي شرق حملاته برئاسة محارب هيلع إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحى مما أسفر عن إزالة ١٨٤ إعلان خلال الثلاثة أيام، وتحرير ٩٨ محضر، وتحصيل نحو ٣٤ ألف جنيه غرامات فورية.

ودفع حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بنطاق الحي حيث أسفرت عن إزالة ٧٨ إعلان مخالف وتحرير ٢١ محضر، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ١٠٧٦٦ جنيه.

وفي حى غرب ترأست المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة من شوارع الحي مما أسفر عن إزالة ١١٦ إعلان مخالف، وتحرير ٥٨ محضر، وتغريم المخالفين بمبلغ ٢٢٥٠٠ جنيه.

وفي نفس السياق شن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة على شوارع الحي لإزالة كافة الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث أسفرت عن إزالة ٥٢ إعلان، وتحرير ٢١ محضر، وتحصيل غرامات بنحو ١٠ آلاف جنيه .

ومن ناحية أخرى شن حي العامرية أول برئاسة محمد عبدالله حملة لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة أسفرت عن إزالة وضبط ١٧ إعلان مخالف جاري إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

بينما شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة أسفرت عن إزالة ٢٨ إعلان، وتحرير ٤ محاضر، وتحصيل غرامات فورية بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إزالة ٦٠٣ إعلان مخالف وتحرير ٢٦٧ محضر وتحصيل غرامات بقيمة ٤٠٩ ألف جنيه في الاسكندرية (صور)

إزالة ٦٠٣ إعلان مخالف وتحرير ٢٦٧ محضر وتحصيل غرامات بقيمة ٤٠٩ ألف جنيه في الاسكندرية (صور)

إزالة ٦٠٣ إعلان مخالف وتحرير ٢٦٧ محضر وتحصيل غرامات بقيمة ٤٠٩ ألف جنيه في الاسكندرية (صور)