ضمن «حياة كريمة».. إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب والشبكات بقرى جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة. تتابع الأجهزة التنفيذية بمركز إسنا جنوب الأقصر، الأعمال الجارية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى مركز إسنا عن كثب وبمزيد من الاهتمام.

وفي قرية الشغب، جاري إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بالقرية وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC بأقطار مختلفة4، 8، 10 بوصة بطول 16 كم والتى تم تنفيذ منها 65% من الأعمال وتجري الأعمال حسب المواصفات الفنية، كما أنه يتم تركيب أبواش حريق في الأماكن المستهدفة بجانب تركيب غرف محابس للتحكم وذلك تحت إشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، في قرية توماس وعافية جاري الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بالقرية بأقطار مختلفة 4، 8، 10 بطول 9 كم. وفي قرية كومير، تم بدء العمل في الحفر لإنشاء جناح جديد بمدرسة الترعة الابتدائية بعد إحلال المبنى القديم والتي تستهدف زيادة عدد الفصول بالمدرسة ليتكون المبنى من 4 أدوار ويضم فصول دراسية ومكاتب إدارية، كما أنه جاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية وسيتم صيانة المبنى.