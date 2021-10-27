ضبط شركة انتاج فني دون ترخيص بالجيزة

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تمكنت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، من ضبط شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص بالدقى بالجيزة، وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات غير مجازة رقابية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة، وتم ضبط مالك ومدير الشركة وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 2 جهاز حاسب آلى وبرامج أنظمة تشغيل ومونتاج مُقلدة ومنسوخة ومجموعة من الأعمال الفنية ومجموعة من المصنفات التي يتم تجهيزها وإعدادها للعرض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.