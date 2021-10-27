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قيمتها 3 مليون جنيه.. سقوط مسجلان خطر بحوزتهما مواد مخدرة

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قيمتها 3 مليون جنيه.. سقوط مسجلان خطر بحوزتهما مواد مخدرة قيمتها 3 مليون جنيه.. سقوط مسجلان خطر بحوزتهما مواد مخدرة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الأيس تُقدر بحوالى 3 مليون جنيه بسوهاج.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط شخصين لهما معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس (الشابو) مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الأيس «الشابو» وزنت 1،500 كيلو جرام و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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