بلغت 48 مليون جنيه.. ضبط رئيس شركة بتهمة النصب علي المواطنين

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط رئيس شركة لقيامه بتلقى حوالى 48 مليون جنيه من المواطنين لإستثمارها بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن صحة الواقعة، وقيام رئيس مجلس إدارة الشركة بـ6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، ويدعو المواطنين لإستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وأضافت التحريات إلى أن عدد المشتركين لديه وصل نحو 300 عميل وبلغت الماليغ المالية التي تلقتها الشركة منهم حوالى 48 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامى، وبالتفتيش في حضوره عُثر على كمية كبيرة من عقود بين المتهم والعملاء وإيصالات إستلام النقدية أرباح، تم صرفها لعملائه والعديد من الدفاتر والمطبوعات الدالة على نشاط الشركة وماكينة عد نقود وماكينة تحصيل نقدية ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى و2 جهاز حاسب آلى، وهاتف محمول بفحصم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة، أقر بنشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.