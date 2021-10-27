الإمارات تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات قرداحي

★ ★ ★ ★ ★

استنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية سفير لبنان في لبنان وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي في اليمن.

وشددت على أن التصريحات تنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.