طرح أول بوسترات فيلم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي «ريتسا»

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طرحت المنتج أيمن يوسف أول بوسترات فيلمه الجديد ريتسا، إستعدادا لطرحه في السينمات ديسمبر المقبل، حيث أنتهى مخرجه أحمد يسرى من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، كما انتهى المؤلف الموسيقى أنور عمرو، من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

فيلم «ريتسا» تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.