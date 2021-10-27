الإفتاء: كتابة الشقة باسم البنات خوفا عليهن من الأعمام «عين الصواب»

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ما حكم كتابة الشقة باسم بناتي خوفاً عليهن؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «هذا الأمر جائز بل هو عين الصواب، خاصةً أننا في وقت نجد فيه كثيرًا من الأعمام يُذقن بنات أخيهم الأمرّين حتى ينالوا حقهم في ميراث أبيهم، فلو أمن الأب بناته لما وقعن في هذا المأزق نتيجة قلة الورع وغيره من مسببات الظلم».

واستشهد «عثمان» بما ورد عن النعمان بن بشير فقد جاء والده إلى النبي ينقل إليه رغبة زوجته في كتابة شيء من أملاكه للنعمان تأميناً له من إخوته لأب، فنصحه النبي بالعدل، موضحاً أن العدل بين الأبناء مستحب وليس من قبيل الوجوب.