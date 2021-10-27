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شهدت أسعار الذهب مساء اليوم ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق العالمية لكل من التعاملات الفورية والآجلة، وتبع ذلك الإرتفاع ارتفاعًا طفيفًا أيضًا في أسعار الذهب اليوم في مصر.

وارتفع سعر الذهب عالميا مساء اليوم الثلاثاء في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 0.19 و0.24% للمعاملات الفورية والآجلة، وارتفع على اثرها سعر الذهب في مصر مساء اليوم ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأعلي انتشارًا في مصر، مساء اليوم إلى 782 جنيهًا بارتفاع جنيه واحد عن الأسعار السائدة مساء أمس الثلاثاء.

وتقدم «المصرى اليوم» لحضراتكم أسعار الذهب السائدة مساء اليوم لمتابعي أخبار الذهب في مصرسواءًا للاحتفاظ به أو بغرض تقديمه هدايا أو في حفلات الزفاف.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر مساء اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 893 جنيهًا مساء الثلاثاء، إلى 894 جنيهًا مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية مساء اليوم.

وتذبذت أسعار الذهب عيار 24 طوال اليوم، كما يلي 890-891-893-891-وأخيرًا 894 جنيهًا في المساء.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر مساء اليوم الأربعاء

وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطًا أكثر أنواع الذهب انتشارًا خصوصًا في الأرياف في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء إلى 782 مقابل 781 جنيهًا مساء أمس.

وتذبذبت أسعار الذهب عيار 21 طوال اليوم وكانت الأسعار كما يلي 779-780-781-780 ووصلت مساء اليوم إلى 782 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 قيراطًا في مصر مساء اليوم الأربعاء

وصعد سعر الذهب عيار 18 قيراطًا وهو ثاني أكثر الأنواع انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية إلى 670 جنيهًا مساء اليوم مقابل 669 جنيهًا مساء أمس.

وتذبذبت أسعار الذهب عيار 18 طوال اليوم منذ الصباح كما يلي 668-669 وأخيرًا 670 جنيهًا في المساء. .

سعر جنيه الذهب مساء اليوم في مصر

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم ما بين 6250 إلى 6270 جنيهًا.

وتقوم شعبة الذهب بالغرفة التجارية باعلان أسعار الذهب بدون المصنعية يومًا، وأن نسبة االمصنعية تتراوح بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

وتنوه الشعبة إلى أن الأسعار المعلنة تختلف من منطقة لأخري ومن محل لآخر.

أسعار الذهب عالميا مساء اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم في الأسواق العالمية، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار الافتتاحية اليوم الأربعاء 27-10-2021.

وبلغ سعر الذهب اليوم للتعاملات الفورية حوالي السابعة مساءً بتوقيت مصر إلى 1796.31 دولارا بنسبة ارتفاع 0.24%، وكان السعر الافتتاحي 1792.12 دولار للأوقية، وتحركت أسعار الذهب للمعاملات المباشر في مدي يومي بين 1783.39 و1798.07 دولار.

وارتفع سعر الذهب للعقود الآجلة مساء اليوم إلى 1796.80 دولار، بنسبة ارتفاع 0.19%، وكان السعر الافتتاحي 1795.00، وتحركت أسعار الذهب اليوم في مدى يومي من 1784.30 و1800.00 دولار.

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