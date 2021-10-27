«نسر سيناء».. من هو الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة الجديد ؟

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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على تعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة خلفًا للفريق محمد فريد، الذي عين في منصب مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وللفريق عسكر سجلًا عسكريًا حافلًا بدأ قبل 43 عامًا، تدرج فيها في المناصب القيادية داخل القوات المسلحة، حيث لمع اسمه في مكافحة الإرهاب في السنوات والأخيرة لاسيما في شبه جزيرة سيناء، حاصدًا بعض الألقاب كـ«نسر سيناء».

وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية جانبًا من مسيرة عسكر الحافلة.

وُلد الفريق أسامة أحمد رشدى عبدالله عسكر، 64 عامًا، في محافظة الدقهلية عام 1957، وتخرج ضمن الدفعة رقم 70 للكلية الحربية، ولديه 3 أبناء، ولم يكتف «عسكر» بمؤهله العسكرى، بل نال ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

للفريق أسامة عسكر سجل حافل من الإنجازات الميدانية والعسكرية جعلته الأكفأ للتدرج السريع في المناصب حتى بات بقرار جمهورى في منصب رفيع المستوى والتكليف برئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

تدرج «عسكر» في جميع الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى تقلد منصب قائد فرقة، ثم رئيسًا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.

نجح «عسكر» في دحر الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، باعتباره كان قائدًا لسيناء ومنطقة شرق قناة السويس؛ إذ أُسندت إليه مهمة قيادة وتشكيل قيادة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.



كفاءة عسكر الميدانية أهلته للتدرج السريع في المناصب القيادية؛ ففي العام 2012 صدَّق الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى- آنذاك- على حركة التنقلات والترقيات الاستثنائية في الجيش، حيث وافق على تعيين اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائدًا للجيش الثالث الميدانى.

وفى 2015، كلفه الرئيس السيسى بمهام جسام حين قرر تعيينه قائدًا لمنطقة سيناء وشرق قناة السويس؛ إذ أُسندت إليه مهمة قيادة وتشكيل قيادة جديدة موحدة لأول مرة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، وحقق نجاحات كبرى، وواجه وقواته الإرهاب وانتصر حتى أُطلق عليه لقب «نسر سيناء».



ونظرًا لجهوده في مكافحة الإرهاب ترقى الفريق عسك الملقب بـ«نسر سيناء» إلى منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، قبل أن يتولى رئاسة عمليات القوات المسلحة، ثم إلى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

كان للفريق عسكر تصريحات معروفة عقب توليه مهمة شرق قناة السويس وسيناء بأن تلك المنطقة بها موارد اقتصادية هائلة وغير مُستغلة؛ فكثيرًا ما أكد دومًا أن «أهل سيناء دائمًا مصدر فخر واستقرار واعتزاز لنا جميعًا داخل القوات المسلحة، ولن ينسى أحد أن أرض سيناء غالية، ودماء أبنائها التي خضبتها في حروب متوالية».